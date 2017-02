Lenny Kuhr brengt nieuw album uit

Lenny Kuhr brengt aankomende woensdag een nieuw album uit. Het zal haar 31e album zijn, en het uitbrengen is mogelijk gemaakt door middel van crowdfunding. De zangeres heeft laten weten dat de titel van het album Gekust door de Eeuwigheid is.

Carrière

De 66-jarige Lenny Kuhr werd bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1969, waar ze Nederland vertegenwoordigde met haar nummer De Troubadour. In de jaren ’70 was de zangeres voornamelijk bekend in Frankrijk, waar ze een grote hit scoorde met haar nummer Jesus Christo. In 1980 belandde haar nummer Visite in de hitlijsten in Nederland. Het nummer was een samenwerking met de Franse groep Les Poppys.

Verjaardag

Het nieuwe album wordt woensdag gepresenteerd op de verjaardag van Kuhr. Op het album zijn ook gitarist Reinier Voet en bassist Misscha Kol te horen. ‘Hij speelt een soort gipsy jazz, het is het geluid van de fado. Dat is een klank waar ik altijd naar heb verlangd, waarvan ik denk ‘waar ben je al die jaren geweest’. Deze cd is voor mij heel fris en puur. Het ligt heel dicht bij mij”, vertelt Kuhr in De Telegraaf.

Bekijk hieronder het nummer De Troubadour waarmee Lenny Kuhr bekend werd.

