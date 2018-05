Gossip Girl’s Leighton Meester weer te zien in nieuwe serie

We droegen haarbandjes om net zoals haar te zijn en ze was onze favoriete ‘Queen B‘. We hebben het natuurlijk over Leighton Meester als Blair Waldorf in Gossip Girl. En nu is deze actrice binnenkort te zien in een nieuwe serie.

En wel in de ABC-sitcom ‘Single Parents’. Leuk feitje, deze serie is bedacht door de makers van Gossip Girl. Dat belooft dus veel goeds! Leighton zal de rol gaan vertolken van Angie. Zij raakt bevriend met mede alleenstaande ouder Will. Het verhaal draait vooral om dit karakter gespeeld door Taran Killam (Saturday Night Live). De serie laat zijn worsteling zien met het single parenting en krijgt daarbij hulp van lotgenoten. Een heerlijke serie om gewoon even je verstand op nul te zetten en te genieten.

