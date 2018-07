5x gouden leefregels van Fajah Lourens

Als we íets kunnen leren van Fajah Lourens, is het: ga uit van je eigen kracht. Want succes komt niet aanwaaien en een platte buik krijg je niet vanzelf. Maar doordraven is ook weer niet gezond, weet ze inmiddels. Dit zijn haar belangrijkste lessen.

1. Maak tijd vrij om te sporten

‘Mensen zeggen vaak tegen me: ‘Je werkt zo hard, hoe kan het nou dat jij zo veel sport?’ Maar zo ingewikkeld is dat niet. Toen ik acht jaar geleden begon met sporten, ben ik er tijd voor gaan máken. In die periode was ik elke dag om negen uur op mijn kantoor, zodat ik Shai (Fajahs zoon van zeven, red.) zelf om drie uur van school kon halen. Daarom ging ik al om zeven uur ’s ochtends trainen. Om acht uur was het thuis even douchen en ontbijten en daarna naar kantoor. In het begin moest ik er erg aan wennen om zo vroeg te sporten, maar al snel vond ik het heel lekker. Je bent klaar voor de rest van de dag, hoeft nergens meer aan te denken. Zo fijn. Inmiddels heb ik zowel m’n kantoor als m’n gym aan huis, wat het een stuk makkelijker maakt. Maar je hoeft sowieso niet naar een sportschool om te trainen. Dat kun je ook prima thuis in de woonkamer doen met bijvoorbeeld elastieken. Ik heb een trainingsvideo online gezet waarin ik laat zien hoe je dat aanpakt. Als je dat goed opvolgt, ben je al in twintig minuten klaar.’

2. Stop het emo-eten

‘Als ik me vroeger rot voelde, ging ik eten. Chocoladerepen, koekjes. Ik was een echte emotie-eter en kreeg een enorme behoefte aan zoetigheid als ik even niet lekker in m’n vel zat. Gaf ik daaraan toe, dan wilde ik alleen maar meer, meer, meer. Het keerpunt kwam toen ik bepaald gedrag van mezelf ging herkennen en ontdekte wat ik daartegen kon doen: muziek luisteren – héél veel muziek luisteren – en een stuk wandelen. Ik woonde destijds vlak bij een bos en als ik op het punt kwam dat ik dacht: nu móét ik een reep Tony’s, dan ging ik met muziek op wandelen of rennen. Je moet ergens anders die voldoening uit gaan halen. In stresssituaties heb ik nog steeds de neiging om naar iets zoets te grijpen, maar deze remedie werkt voor mij altijd.’

3. Voel je niet schuldig als je werkt

‘De balans tussen werken en voor je kinderen zorgen is lastig. Dat merk ik onder meer aan de vele mails die ik over dat onderwerp krijg. Het ís ook moeilijk. Als werkende moeder voel je je nu eenmaal altijd schuldig. Shai zegt weleens: ‘Mam, moet je nu alwéér werken?’ Dat komt echt wel binnen, hoor. Maar inmiddels kan ik accepteren dat ik een werkende moeder ben. En dat daar een zekere mate van schuldgevoel bij hoort. Op een gegeven moment moet je ook denken: het is wat het is. Mijn dochter is net achttien geworden en reed vanmorgen weg in mijn auto. Dat is een redelijk nieuwe auto, die ik aan haar heb gegeven. Op zulke momenten denk ik: ik heb misschien veel gewerkt, maar daar heeft zij ook profijt van, in de zin dat ze dingen heeft die een ander kind niet krijgt. Het is een beetje dubbel. Mijn kinderen zijn het allerbelangrijkst in mijn leven. Zij zijn mijn trots, ik zal nooit iets doen wat ze echt niet leuk vinden. Maar mijn werk is óók belangrijk voor me. En dat is iets waar ik me steeds beter bij kan neerleggen.’

4. Blijf gefocust op je doel

‘Ik ben snel verveeld, dus ik vind het lastig om me te concentreren op één ding. Ik denk al snel: dit lijkt me óók leuk, laat ik dat opstarten! En dan vergeet ik dus waar ik mee bezig was. De laatste jaren besef ik dat je op die manier nooit écht succesvol kunt worden, want daarvoor moet je doorgaan. Met MKBM (My Killer Body Motivation, Fajahs bedrijf, red.) heb ik bijvoorbeeld allemaal lijntjes uitgezet, en die moeten ook de kans krijgen om groter te worden. Dat lukt niet als ik er nog iets anders naast ga doen. Ik moet de focus houden. Dat is ook de reden dat ik na zeven jaar ben gestopt met dj-werk. Vier jaar lang haalde ik mijn hoofdinkomen uit draaien, maar inmiddels was het iets geworden wat ook nog naast MKBM moest gebeuren. Ik vond het fantastisch om te doen, maar het was tijd om echt een keuze te maken. Die keuze geeft MKBM de ruimte om verder te groeien.’

5. Draaf niet door

‘Toen ik net met MKBM begon, sloeg ik een beetje door. Ik dacht dat ik dik zou worden als ik één dag niet zou trainen en ik vond dat ik het hele jaar door strak moest zijn, omdat ik bekend was vanwege m’n lichaam. Die drang voel ik niet meer. Laatst had ik bijvoorbeeld een shoot voor de collectie die ik samen met lingeriemerk Sapph heb ontwikkeld. Van tevoren dacht ik: dan ga ik nog even heel hard trainen om in shape te komen. Dat lukte niet, waardoor mijn benen een beetje hingen en wat slapper waren. Tijdens de shoot zat ik er misschien een minuut mee, maar meteen daarna dacht ik: waar maak ik me druk om? Ik had kousen aan, je zag er toch niets van. Het is belangrijker dat je je in je hoofd goed voelt en niet doordraaft, dan dat je helemaal afgetraind bent.’

