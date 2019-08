‘LEEF!’-schrijfster Laura Maaskant (25) overleden

Laura Maaskant is donderdag op 25-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakt haar familie dinsdag bekend.

Kwaliteit van leven

Laura was vooral bekend door haar boek LEEF!, waarin ze beschreef hoe haar leven is veranderd nadat op 15-jarige leeftijd kanker bij haar werd geconstateerd. Ze liet zich behandelen en werd na drie jaar schoon verklaard, maar de kanker keerde op haar 20e terug, mét uitzaaiingen. In het boek beschrijft Laura hoe ze die tweede keer koos voor kwaliteit van leven, in plaats van een volgende behandeling. Ze doet dat niet via een bucketlist, maar samen met haar vrienden en familie, en via haar werk.

LEEF! in het theater

In 2016 is een theatervoorstelling gemaakt naar aanleiding van het leven van Laura, die werd gespeeld door Jamie Grant. Ook was Laura te zien het programma Kijken in de ziel van Coen Verbraak.

De uitvaart van Laura vindt deze week in besloten kring plaats.

In RTL Late Night vertelde Laura aan Humberto over haar ziekte, haar boek en het daarvan gemaakte toneelstuk:

