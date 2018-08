Lauren Verster: ‘Tegen wil en dank werd ik verliefd’

In gesprek met Thomas Acda, vertelt Lauren Verster in LINDA. dat ze niet begreep hoe ze verliefd kon worden op een ander. “Ik wilde mijn relatie helemaal niet verbreken, maar ik kon ook mijn liefde voor die ander niet stoppen. Bizar hè? Wreed, ook wel.”

Lauren beschrijft hoe ze in het begin haar verliefde gevoelens wegduwde: “Ik probeerde het steeds af te kappen, we stuurden elkaar lange, dramatische brieven, we gaven elkaar sieraden als afscheid, we spraken af elkaar nóóit meer te zien, maar dan kwam er één smsje van hem binnen en hop, ik zat weer in de auto, gas erop, over de snelweg, naar zijn huis.”

Rotgevoel

Ondanks dat Lauren en haar geliefde Jasper Diepeveen nu samen een dochter (Leentje) hebben, blijft ze moeite hebben met wat er in het verleden gebeurde: “Weet je dat ik me er nog steeds rot over voel? Dit heeft hij niet verdiend”.

