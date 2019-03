Lauren Verster over hoe het moederschap haar heeft veranderd: ‘Ik schrijf elke ochtend in mijn dagboek’

Programmamaker Lauren Verster (38) zit in zo’n fijne fase van het leven. Waarin ze gewoon geniet van schrijven in haar dagboek en wandelen met dochter Leentje. Saai? Zeker niet, want met vriend Jasper is er volop avontuur.

Lauren woont ze met haar vriend Jasper en hun dochter Leentje (1) op een woonboot in Amsterdam, buiten het drukke centrum, min of meer tussen de weilanden. Ze vindt het te makkelijk om zomaar te roepen dat het goed gaat. Voor alle duidelijkheid: het gaat ook goed. Maar omdat ze voor haar gevoel in een soort tussenfase zit, moet ze even over die vraag nadenken. “Bijna 12 jaar heb ik vol overgave gereisd, maar op een gegeven moment wílde ik gewoon niet meer. Uiteindelijk besloot ik aan dat verlangen toe te geven. Het is ook oké om even te worstelen met jezelf. Ik denk dat iedereen dat wel herkent.”

Heeft het moederschap je veranderd?

“Leentje heeft me wel iets meer grond gegeven als mens. Je hoort mensen ook wel zeggen zeggen dat het hele leven nu niet meer om hen draait, omdat daar iemand anders voor in de plaats is gekomen. Als ik heel eerlijk ben, heb ik nooit het idee gehad dat alles om mij draaide. Ik heb nooit zo in het leven gestaan. Maar moeder worden heeft me wel gegrond, ook omdat ik een regelmatiger ritme heb. Ik ga eerder naar bed, ik sta eerder op. Ik ben poepluiers aan het verschonen, melk aan het maken. Er moet eten op tafel staan. Dat was vroeger wel anders. Dat regelmatige en elke dag hetzelfde vind ik grappig genoeg heel fijn. Ik schrijf elke ochtend in mijn dagboek. Aan de tafel voor het raam met een cappuccino, terwijl de zwanen en eenden langszwemmen.”

Elke ochtend?

“Ja. Maar het zijn geen lappen tekst, hoor. Gewoon kleine voetnoten over hoe mijn dag gisteren was. Het opschrijven maakt me op een of andere manier alerter, meer bewust van het moment. Dan denk ik: dit is een tof moment, dat moet ik onthouden. Als ik thuis ben met Leentje en ze wordt heel blij als Jasper binnenkomt, bijvoorbeeld. Of als we z’n 3en dansen in de woonkamer. Dan denk ik: dit moment moet ik opzuigen, want dit wil ik morgen opschrijven. Wat gebeurt er, wat zie ik, wat ruik ik, wat voel ik? En dat schrijf ik dan allemaal op.

Wat is voor jou het ultieme moedermoment?

“We wandelen heel veel. Dan doe ik Leentje in de draagzak en wandel met haar naar het bakkertje bij ons in de buurt. Het is heel knus en intiem om haar zo dicht bij me te dragen. Die momenten zijn vooral heel gewoon en klein. Ik merk nu dat er grote voordelen zitten aan sleur. Nooit gedacht dat ik dat prettig zou vinden. Maar het geeft me rust en een soort basis waar ik vanuit kan werken.”

Maakt het moederschap je onzeker?

“Dat valt wel mee. Ik ben er niet onzeker over, maar ik heb wel angsten die ik eerder niet kende. Dat Leentje zich verslikt in een elastiekje of zo. Daar kan ik ook echt een beetje in doordraaien. Jasper wordt er soms gek van. ‘Maar er zijn hier helemaal geen elastiekjes!’ roept hij dan.”

Tekst: Saskia Smith | Fotografie: Bart Honingh