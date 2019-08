Lauren Verster onthult: krijgt Leentje een broertje of een zusje?

Afgelopen juli maakte presentatrice Lauren Verster bekend dat zij en haar vriend, cameraman Jasper, een tweede kindje verwachten. Gisteren verklapte ze voor de camera van ‘Shownieuws’ het geslacht van het kindje.

Grote zus

Bij de première van de nieuwe Quentin Tarantino-film Once Upon a Time in Hollywood onthult ze – in een prachtige strakke jurk – dat ze opnieuw in verwachting is van een meisje. Haar eerste dochter, Leentje, werd begin 2018 geboren en wordt begin 2020 grote zus.

Zeeziek

Lauren is nu vier maanden zwanger. Het gaat nu erg goed met haar, na een heftige start. “Ik was de eerste drie maanden echt zeeziek, toen dacht ik echt ‘houdt dit ooit op’? Maar nee, ik voel me nu echt heel goed”, aldus de 39-jarige programmamaakster.

Lauren bij de première gisteren:

Baby Leentje vlak na de geboorte:

Bron: ANP | Beeld: ANP