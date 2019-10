Zeldzame foto: zó ziet de 1-jarige dochter van Lauren Verster er nu uit

Begin 2018 werd Lauren Verster (39) de trotse moeder van haar eerste kindje, dochter Leentje. Een paar dagen na de bevalling kregen we een foto van de kleine spruit te zien, maar gezien de programmamaakster zelf niet actief is op Instagram, bleef het een mysterie hoe het meisje eruit ziet. Tot nu, want vriendin Kimberley Klaver (33) heeft nu een foto gedeeld waarop ze maar al te goed te zien is.

Op het kiekje is te zien hoe de twee bekende moeders met hun kinderen op schoot zitten. “Leuk en bijzonder om met vriendinnen door dezelfde levensfase heen te gaan… van wild feesten tot in late uurtjes naar een early dinner tot max 19.00 uur inclusief spaghetti in het haar en melk op trui”, schrijft Kimberley erbij. “Ook dit is weer heerlijk om samen te delen.”

Nog een kleine

Niet alleen de trotse mama’s kijken de camera in, ook Leentje doet mee. Wat duidelijk moge zijn, is dat het meisje al enorm gegroeid is! En het duurt niet al te lang meer tot ze een grote zus wordt. Bij de première van de Quentin Tarantino-film Once Upon a Time in Hollywood onthulde ze het geslacht én deed ze een boekje open over de zwangerschap. “Ik was de eerste drie maanden echt zeeziek, toen dacht ik echt ‘houdt dit ooit op’? Maar nee, ik voel me nu echt heel goed”, aldus Lauren, die op dat moment vier maanden zwanger was.

Negatief

In een ander interview vertelde de blondine dat ze vrij laat achter haar tweede zwangerschap kwam. “Want ik dacht van: hey, dit is raar!”, zei ze tegen Shownieuws. “Ik had het twee keer getest maar de uitslag was negatief. Ik ben dus ook nog lekker op vakantie gegaan met drank en van alles en nog wat. Maar ja, die testen sloegen negatief uit!”

Moederschap

Aan Flair vertelde ze dat Leentje haar wel iets meer grond had gegeven als mens. Of het moederschap haar verder veranderd heeft? “Je hoort mensen ook wel zeggen zeggen dat het hele leven nu niet meer om hen draait, omdat daar iemand anders voor in de plaats is gekomen. Als ik heel eerlijk ben, heb ik nooit het idee gehad dat alles om mij draaide. Ik heb nooit zo in het leven gestaan. Maar moeder worden heeft me wel gegrond, ook omdat ik een regelmatiger ritme heb. Ik ga eerder naar bed, ik sta eerder op. Ik ben poepluiers aan het verschonen, melk aan het maken. Er moet eten op tafel staan. Dat was vroeger wel anders. Dat regelmatige en elke dag hetzelfde vind ik grappig genoeg heel fijn. Ik schrijf elke ochtend in mijn dagboek. Aan de tafel voor het raam met een cappuccino, terwijl de zwanen en eenden langszwemmen.”

Lees ook

Gelukkig gezinnetje

Samen met Jasper Diepeveen, een cameraman met wie Lauren al een aantal jaar samen is, kreeg de programmamaakster in 2018 dochter Leentje. Het stel verwacht begin 2020 hun tweede kind.

Beeld: ANP, Instagram