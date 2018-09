Wát een prachtjurk! Laura Ponticorvo is getrouwd in Italië

Vlogster Laura Ponticorvo is met haar grote liefde Ryan getrouwd. De twee gaven elkaar gisteren het jawoord. The big wedding – een driedaags spektakel – vond plaats in Italië, waar Laura’s roots liggen.

Lees ook

Opmerkelijk: Laura Ponticorvo gaat sekstape-grappen niet uit de weg

Aanzoek

Ryan ging eind vorig jaar op z’n knieën voor zijn Laura. Hij verraste haar op haar 32e verjaardag met een intiem feestje met enkel familieleden en beste vrienden, en vroeg haar in hun bijzijn ten huwelijk.

Mermaid

Laura is de afgelopen tijd volop bezig geweest met de voorbereidingen van de bruiloft. In het programma Say Yes To The Dress Benelux ging ze op zoek naar haar droomjurk. Op nieuwe beelden op Instagram is te zien dat haar uiteindelijke keuze – een mermaid style jurk – Laura prachtig staat.

Tranen van geluk

“Op 10-09-2018 ben ik getrouwd met mijn grote liefde. Het is ons sprookje dat werkelijkheid is geworden en ik kan het allemaal nog steeds niet geloven. Zoveel emoties, blijdschap, tranen van geluk en liefde op het allermooiste plekje van Italië. Lieve Sjoe Sjoe, wat maak je mij gelukkig”, aldus Laura bij de foto van haar en haar kersverse man in een weelderige omgeving.

Droom

“Deze dag voelt als een droom en ik kan niet wachten om de rest van mijn leven met je te delen”, vervolgt ze. Laura belooft haar volgers zo snel mogelijk meer mooie beelden met hen te delen van het Italiaanse trouwfeest.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LAURA PONTICORVO (@lauraponticorvo) op 10 Sep 2018 om 11:08 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Peter Smulders, Instagram