Lange Frans en Baas B na 10 jaar weer bij elkaar

Wie had dat nog verwacht? Het hiphop-duo Lange Frans en Baas B is na 10 jaar weer samen! Na jaren van ruzie hebben Frans Frederiks en Bart Zeilstra de strijdbijl begraven. De twee gaan namelijk weer samen optreden.

In 2009 werd bekend dat het duo uit elkaar ging na een hevige ruzie. Volgens geruchten kwamen bij deze ruzie zelfs een knuppel en een pistool kijken. Maar sinds vorig jaar hadden Lange Frans en Baas B eindelijk weer contact met elkaar. Alles schijnt weer als vanouds te zijn…

Comeback

Eerder deze zomer vertelde Frans al dat de twee weer “on speaking terms” waren. Toen wist de rapper echter nog niet of het beginnende contact ook zou leiden tot een muzikale reünie.

Inmiddels hebben de twee jeugdvrienden al een optreden gegeven bij ‘Beau’ en gaan ze weer nieuwe nummers schrijven. Op het podium van Beau van Erven Dorens zongen ze een nieuwe versie van hun hit ‘Het land van’. Ze durven het overigens nog niet te hebben over een comeback.

“We zijn in ieder geval herenigd, maar we willen niet te hoog van de toren blazen. Het belangrijkste is dat we hier gewoon zitten”, zei Frans. De ruzies, die volgden op het vertrek van Baas B in 2009, zijn inmiddels uitgepraat. Bart Zeilstra, hoe Baas B eigenlijk heet, kapte er destijds mee vanwege een burn-out. Dit tot groot onbegrip van Frans. “Ik was door het succes mezelf kwijtgeraakt dus heb ik de beslissing genomen om afstand te nemen.”

Ruzie

Frans was door het plotse vertrek van zijn partner erg boos en ook zijn ex bemoeide zich met de ruzie. Zij ging verhaal halen bij Bart, waarna een pistool werd aangetroffen in haar auto. “Ik wil nogmaals benadrukken dat dat pistool er niet was voor die situatie”, zegt Frans nu. Die periode laten de mannen dan ook achter zich. “We zijn veel meer aan het praten.” Bart, die de afgelopen jaren als psycholoog werkte, beaamt dat. “We zijn tien jaar wijzer en ietsje grijzer.”

Hoewel het te vroeg is om al te spreken van een comeback, is er donderdag al wel een eerste concert aangekondigd. Lange Frans en Baas B staan op 13 oktober met een liveband in Q-Factory in Amsterdam.

Benieuwd naar het optreden van Lange Frans en Baas B? Je ziet het in onderstaande video:

Bron: ANP | Beeld: ANP