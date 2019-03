Lady Gaga reageert voor het eerst op zwangerschapsgeruchten

Hollywood staat weer eens op z’n kop, want zangeres Lady Gaga zou zwanger zijn. Na de vele geruchten over haar verbroken verloving met Christian Carino en de vermeende affaire die ze zou hebben met haar ‘A Star Is Born’-tegenspeler Bradley Cooper ging de pers los; want wie o wie zou de vader zijn? Vandaag reageert de zangeres voor het eerst op het babynieuws.

‘Ja hoor, ik ben zwanger’

Op Twitter bevestigt Lady Gaga inderdaad in blijde verwachting te zijn, maar wel van een ‘baby’ die ze alleen – zónder geliefde – gemaakt heeft. “Geruchten dat ik zwanger ben? Ja hoor, ik ben zwanger van #LG6.”, verwijst ze naar haar zesde studio-album dat blijkbaar in aantocht is.

Het werd weer eens tijd

Fans reageerden uitgelaten op het muzieknieuws. Het laatste album van de 32-jarige stamt alweer uit 2016. Ze werkte de afgelopen anderhalf jaar voornamelijk aan A Star Is Born. Ze speelde daarin de vrouwelijke hoofdrol en verzorgde de muziek. Het leverde haar een Oscar op voor het nummer Shallow.

GaGa en RiRi?

Gaga zorgde vandaag meteen ook voor geruchten over haar nieuwe werk. Vlak voordat ze de tweet waarin ze het nieuwe album aankondigde verstuurde, ging ze Rihanna en BloodPop volgen. Dat resulteerde in enthousiaste reacties van fans, die meteen speculeerden over een samenwerking met de zangeres en de muziekproducent.

