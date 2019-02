Lady Gaga verbreekt verloving – zijn Bradley Cooper en zij dan écht verliefd?

In A Star Is Born spatte de chemie tussen hoofdrolspelers Lady Gaga en Bradley Cooper bijna letterlijk van het scherm. Zo erg zelfs, dat veel fans van de film ervan overtuigd zijn dat de twee ook in het echte leven gevoelens voor elkaar hebben. Nu ze tijdens het huidige ‘award season’ ook nog eens om de haverklap samen op de rode loper verschijnen én samen zo nu en dan één van de zwijmelhits uit de film live op een podium zingen, draait de geruchtenmolen overuren. Lady Gaga doet daar nu nog eens een schepje bovenop…

Tweede verloving verbroken

De wereldberoemde zangeres heeft namelijk haar verloving met Christian Carino plots verbroken. Dat heeft haar woordvoerder bevestigd tegenover People. Het is al de tweede keer dat trouwplannen van Gaga in het water vallen. Eerder zou ze in het huwelijk treden met Taylor Kinney, maar deze relatie ging in juli 2016 stuk. In februari 2017 bevestigde de zangeres haar relatie met Carino. Afgelopen oktober kondigden de twee aan te willen trouwen.

Roddels

De afgelopen weken werd er al voorzichtig gespeculeerd over een mogelijke liefdesbreuk. Fans zagen dat de 32-jarige Gaga haar verlovingsring niet om had tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Toen ze een prijs won voor haar nummer Shallow uit de film A Star is Born, bedankte de zangeres haar toenmalige aanstaande ook niet. Carino was wel mee naar de uitreiking van de Screen Actors Guild Awards en de Golden Globes.

Waar rook is…?

Het nieuws over de verbroken verloving zet de miljoenen A Star Is Born-fans wereldwijd op scherp. Op sociale media wordt volop gespeculeerd over dat het nu niet lang meer kan duren voordat ook Bradley Cooper een punt zet achter zijn relatie met model Irina Shayk, met wie hij in 2017 dochter Lea (1) kreeg. Al afgelopen najaar verschenen er geruchten over relatieproblemen tussen de twee, maar ze verschenen op 6 januari van dit jaar nog wel ogenschijnlijk gelukkig op de rode loper bij de Golden Globes.

Twitter houdt hoe dan ook hoop (en ook wij hopen stiekem op een real life romance):

if you don’t think Lady Gaga and Bradley Cooper are in love well grow up — Emily Whitney (@emilywhitney23) February 20, 2019

Soooo on a scale from obvious to super obvious, how OBVIOUS is it that Lady Gaga and Bradley Cooper are in love?? — liv (@oliviaharts) February 20, 2019

I’m going to start the rumor that Lady Gaga and her fiancé broke off their engagement because she finally realized she is in love with Bradley Cooper and that wasn’t acting it was real. — Erika McLeod (@Erika_M017) February 19, 2019

Lady Gaga split from her fiancé because her and Bradley cooper are in love #astarisborn pic.twitter.com/E1XO70KGEJ — tdosh22 (@tdosh22) February 19, 2019

I honestly feel like looking at them is like looking at Bradley Cooper and Lady Gaga – both in love but refuse to acknowledge it pic.twitter.com/wVdNLrXi4y — NH (@flickerwithlove) February 19, 2019

Bradley Cooper and @ladygaga will end up as a couple very soon. They’re probably already a couple. Just check out the way they look deep into each other’s eyes every time they’re seen together somewhere. They’re in love!❤️ #BradleyCooper #twostarsareborn #AStarIsBornMovie pic.twitter.com/0Ldl1ctyOV — NK (@US_Army_Retired) February 20, 2019