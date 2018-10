A star is engaged: Lady Gaga is verloofd en dit is de knappe (en oudere) gelukkige

Zangeres Lady Gaga gaat trouwen. Dat onthulde ze in een toespraak op een gala van het tijdschrift ELLE, waar zij over haar vriend sprak. Zij noemde Christian Carino ‘haar verloofde’, aldus People. Maar eh… wie is deze man eigenlijk?

Lees ook

Deze romantische tranentrekker draait nú in de bioscoop en mag je niet missen

Uit ‘het wereldje’

Christian (49) is zeventien jaar ouder dan Lady Gaga (32), die eigenlijk Stefani Germanotta heet. De twee kennen elkaar uit ‘de business’, want hij is namelijk haar talent agent en heeft zo meerdere celebrities – onder wie Justin Bieber en Harry Styles – onder zijn hoede. Eerder had hij een relatie met The Walking Dead-ster Lauren Cohan (Maggie), maar sinds februari 2017 is hij officieel gelukkig met de wereldberoemde zangeres.

Gaga van Gaga

Op zijn Instagram plaatst de handsome Italiaan – die ons een beetje aan George Clooney doet denken – dikwijls lieve foto’s van zijn verloofde (waar we stiekem een beetje jaloers van worden). Dat-ie dol is op de blondine en van origine eveneens Italiaanse blijkt verder uit het feit dat hij haar hoofd op zijn arm heeft laten tatoeëren.

Roze knoeperd

People suggereerde eerder deze maand al dat het tweetal zich zou hebben verloofd. De zangeres, momenteel te zien in de louter bejubelde film A Star is Born, zegt doorgaans zeer weinig over haar relatie. Al in februari werd ze gespot met een verlovingsring met een giga, roze diamant (spot ‘m hieronder) die inmiddels voor een nieuwe trend zorgt in weddingland. Eerder was Gaga verloofd met acteur Taylor Kinney, maar deze relatie ging in juli 2016 stuk.

Dit bericht bekijken op Instagram believe in fairy tales. Een bericht dat is gedeeld door @ christiancarino op 21 Aug 2018 om 2:03 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram A little added protection courtesy of my friend, Bang. Een bericht dat is gedeeld door @ christiancarino op 12 Jul 2018 om 2:12 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram “Sure, Beautiful. A quiet walk sounds perfect.” 🙂 Een bericht dat is gedeeld door @ christiancarino op 24 Jun 2018 om 6:39 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram home. Een bericht dat is gedeeld door @ christiancarino op 28 Jan 2018 om 7:15 (PST)

Gaga met ‘de’ ring:

Dit bericht bekijken op Instagram #AStarIsBorn Een bericht gedeeld door Lady Gaga (@ladygaga) op 27 Sep 2018 om 5:25 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP, Harpers Bazaar US | Beeld: Hollandse Hoogte