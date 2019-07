Lady Gaga zoenend gespot met nieuwe vlam (en het is niét Bradley Cooper #huilen)

Het lijkt erop dat Lady Gaga opnieuw het liefdesgeluk gevonden heeft. En hoewel fans dachten en vooral hóópten dat haar ‘A Star is Born’-tegenspeler de gelukkige zou zijn, is de zangeres met heel iemand anders zoenend gespot.

Sinds de bioscoophit A Star is Born draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zijn Gaga en Bradley een setje of niet? En if not, wanneer gaat het eindelijk gebeuren? Toen bekend werd dat de zangeres haar verloving had verbroken, wees iedereen immers de acteur aan als dé reden van de breuk. En toen er een punt werd gezet achter de relatie van Bradley Cooper en Irina Shayk, was Twitter ervan overtuigd dat Gaga een dikke vinger in de pap had gehad.

Foto’s

Maar het lijkt erop dat de kans steeds kleiner wordt dat Gaga en Bradley binnenkort bekend zullen maken dat ze samen zijn. De actrice is bijna zes maanden na de breuk met ex-verloofde Christian Carino intiem gezien op een terras in Los Angeles. Met niemand minder dan haar geluidsspecialist Dan Horton, zo blijkt uit foto’s die People in handen heeft.

Geen geheim

Op de beelden is te zien dat de twee het naar hun zin hebben tijdens een brunchafspraak. Op een van de kiekjes is te zien hoe Gaga over Dan heen hangt en hem zoent. “Ironisch genoeg zat ze aan een tafel vlak bij een voetpad, dus ze had er duidelijk geen moeite mee om gezien te worden. Ze had het zichtbaar naar haar zin met hem”, reageert het restaurant.

Lees ook

‘Vrijgezellige’ Lady Gaga en Bradley Cooper wéér samen op festivalpodium



Gescheiden

De 37-jarige Horton is sinds november vorig jaar de vaste geluidsspecialist van Gaga. Hij houdt zich onder meer bezig met in-ears (oordopjes met daarin speakers) en werkte eerder samen met Camila Cabello, Bruno Mars en Justin Timberlake. Hij was van 2013 tot en met 2016 getrouwd met actrice Autumn Guzzardi. Gaga zette afgelopen februari na twee jaar een punt achter haar relatie met Christian. De zangeres zei dat de relatie “gewoon niet meer werkte”.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP