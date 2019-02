Zélfs Hollywoodsterren reageren op vermeende affaire Lady Gaga en Bradley Cooper

De héle wereld heeft erover: het bijzonder emotionele en (te?) intieme optreden van Lady Gaga en Bradley Cooper bij de Oscars afgelopen zondag. Op Twitter wordt al tijden gespeculeerd over een affaire tussen de twee A Star Is Born-sterren, maar nu gaan zélfs collega’s uit Hollywood zich bemoeien met de romance.

‘Zoenen!’

De twee zongen tijdens de awardshow het nummer Shallow, een duet uit de film. Daarbij nam Bradley op het eind naast Lady Gaga plaats achter de piano en werd het wel héél intiem tussen de twee. Het laatste stukje van het lied zongen ze in een innige omhelzing, waarbij er zelfs iemand uit de zaal riep “zoenen!”.

Reacties van partners

Aan Bradley’s vriendin Irina Shayk, met wie hij drie jaar samen is en een kindje heeft, was niets af te lezen tijdens het optreden. Ze was één van de eersten in de zaal die opstond om de twee een staande ovatie te geven en toen Bradley en Gaga terugkwamen naar hun stoelen, gaf ze beiden een dikke knuffel. Lady Gaga heeft geen partner meer die er iets van kan vinden; zij maakte vorige week bekend haar verloving te hebben verbroken met Christian Carino (wat de geruchten over de vermeende Gaga-Cooper affaire direct een nóg grotere boost gaf).

Mel B: ‘Lady Gaga verbreekt girl code‘

Ex-Spice Girl Mel B liet maandag in ochtendshow Good Morning Britain weten dat ze het ongemakkelijk vond naar het optreden te kijken, omdat Bradley’s vriendin Irina Shayk voorin de zaal naar de show zat te kijken. De twee sterren hadden volgens de haar een liefdesblik in hun ogen toen ze elkaar tijdens het nummer geregeld aankeken. “Ik wil graag geloven dat dat onderdeel was van de uitvoering, want er is een vrouwencode en hopelijk was het niet… hopelijk was het gewoon puur professioneel”, aldus Mel.

Ex-vrouw reageert

Ook de ex-vrouw van Bradley, actrice Jennifer Esposito, reageerde op het duet. Tijdens de Oscaruitreiking had comedian en acteur David Spade een screenshot op Instagram geplaatst met de opmerking “Is er nog een kans dat deze twee het níet met elkaar doen?”. Jennifer, die zich vaker negatief heeft uitgelaten over Bradley en hun relatie, schreef daaronder “Ha!”.

De tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Is there any chance these 2 aren’t fucking? Een bericht gedeeld door David Spade (@davidspade) op 24 Feb 2019 om 9:13 (PST)

Lof voor optreden

Op sociale media reageerden veel andere sterren daarnaast vol lof over het optreden zelf. Actrices Reese Witherspoon, Alyssa Milano en Laverne Cox, en presentatrice Tyra Banks en zangeres Halsey zijn enkelen van de celebs die online hun liefde en respect voor het optreden van Gaga en Bradley deelden.

Watching @ladygaga get the respect she deserves 🥰 ✨👏🏻What a talent.. she acts , sings & writes with her whole heart❤️ #Oscars — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) February 25, 2019

Why am I trying to give a standing ovation in my apartment on my fractured foot after #LadyGaga and #BradleyCooper's performance of #Shallow at the #Oscars ? Cause it was bonkers, beyond and insanely amazingly good. Though I applauded seated, the standing O was there in spirit. — Laverne Cox (@Lavernecox) February 25, 2019

GAGA! How great! — h (@halsey) February 25, 2019

Het veelbesproken optreden:

Kleine toevoeging nog: als wij Irina waren, zouden we van dit soort uitspraken tóch wel enigszins zenuwachtig worden… =S

Bron: ANP | Beeld: ANP