‘Vrijgezellige’ Lady Gaga en Bradley Cooper wéér samen op festivalpodium

Er gaan geruchten dat Lady Gaga en Bradley Cooper weer samen het podium gaan beklimmen. Ditmaal op het voor hen speciale Britse festival Glastonbury. De twee zouden hun duet Shallow uit de film A Star Is Born daar ten gehore brengen. Nu de twee sinds kort allebei weer vrijgezel zijn, is dat optreden (voor fans van de film die hopen een echte romance) éxtra interessant.

Mini-concert

De Britse radiopresentatrice Edith Bowman beweert dat Bradley dat aan haar heeft verteld nadat hij te gast was geweest in haar podcast. De acteur, die met A Star Is Born zijn regiedebuut beleefde, zou daarbij zelfs hebben gezegd dat hij misschien zes nummers zal spelen op het festival, dat woensdag van start gaat.

Filmopnames

Bradley nam één van de optredens die in de film te zien is op tijdens het festival in 2017. Countryzanger en hoofdrolspeler van een eerdere versie van A Star Is Born Kris Kristofferson stond toen vier minuten van zijn settijd af aan de filmmaker, die zo een concert voor een live publiek kon opnemen. De acteur speelt in de film een gevierde zanger met een alcoholprobleem, die valt voor een zangeres (Lady Gaga) die nog aan het begin van haar carrière staat.

Geruchten

De acteurs hebben het nummer na de film al eerder live gezongen, tijdens de Oscaruitreiking in februari. Dat intieme optreden bracht de geruchtenmachine dat de twee meer zijn dan alleen filmcollega’s flink op gang. Zowel Lady Gaga als Bradley Cooper hebben dit jaar hun relaties verbroken. Gaga eindigde haar verloving met Christian Carino daags voor de Oscars, Bradley verbrak onlangs zijn relatie met model Irina Shayk, met wie hij in 2017 dochtertje Lea kreeg.

Steamy 2.0

Tijdens het Oscar-optreden in februari vlogen de vonken er al vanaf. Nu zowel Gaga als Bradley vrijgezellig zijn, zijn we héél benieuwd hoe steamy de show op het Britse festival wordt. Zal eindelijk duidelijk worden of de twee nu meer voor elkaar voelen dan alleen vriendschap?

Ontkenning

Ondertussen ontkent Glastonbury dat Gaga en Cooper van de partij zijn tijdens de komende editie van het festival. “Voordat dit helemaal uit de hand loopt… Het antwoord is nee, dit gaat niet gebeuren”, twitterde festivalbazin Emily Eavis. Of de twee echt niet zullen verschijnen, of dat Emily probeert het ‘verrassingsoptreden’ een verrassing te houden, is afwachten. Wij houden nog even hoop. En komen ze niet, dan is Glastonbury niet helemaal Bradley- en Gagaloos. A Star is Born wordt vrijdag uitgezonden op het terrein.

