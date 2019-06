Het komt niet als een donderslag bij heldere hemel: de breuk van Bradley Cooper en Irina Shayk is officieel bevestigd. People meldt dat de twee – na een relatie van bijna vier jaar én een dochtertje van twee jaar oud – nu toch echt uit elkaar zijn. Twitter gaat los, en de tweets gaan vooral over Lady Gaga.

Toen bekend werd dat Lady Gaga haar verloving had verbroken, werd haar A Star is Born-tegenspeler Bradley Cooper meermaals aangewezen als dé reden van de breuk. Nu er een punt gezet is achter zijn relatie met Irina zijn alle ogen op de zangeres gericht. Zou het?

Intiem optreden

De afgelopen maanden gingen er al geruchten rond dat het niet meer zo lekker zou lopen tussen de twee, wat eveneens werd aangewakkerd door het nogal intieme optreden van Bradley met Lady Gaga bij de Oscaruitreiking. Daar zongen ze de titelsong van hun gezamenlijke film A Star Is Born op een zeer liefdevolle manier, terwijl Irina op de eerste rij toekeek. Bij de uitzending van Jimmy Kimmel veegde Gaga de geruchten van tafel: “Ja, mensen zagen liefde. En raad eens? Dat is wat we wilden dat jullie zagen. Het is een liefdesliedje en A Star Is Born is een liefdesverhaal. We hebben zo hard gewerkt: we werkten de hele week aan dat optreden.”

Wat de reden ook is van de breuk tussen Bradley en Irina… fans van de film weten zeker dat Gaga een dikke vinger in de pap heeft gehad:

When Lady Gaga hears Bradley and Irina broke up pic.twitter.com/oUYHvtajW2 — Grace McGettigan (@GraceMcGettigan) 7 juni 2019

Breaking news: Bradley Cooper and his long time girlfriend Irina Shayk have broken up. Below is exclusive footage of the moment their relationship ended. pic.twitter.com/gAQRgmmKaK — Luke Diamond (@LukeDiamond19) 7 juni 2019

explaining the significance of Bradley Cooper and Irina Shayk splitting up to my coworkers at our staff meeting tomorrow pic.twitter.com/XkfoA1kIyz — L. Gaga (@loginphrase) 7 juni 2019

News: Bradley Cooper and Irina Shayk have broken up Anybody who watched the Oscars: pic.twitter.com/AzWfhFbE5l — Media Critic (@critical_media) 7 juni 2019

Bradley Cooper: *breaks up with Irina Shayk* Lady Gaga: pic.twitter.com/qDld8XTvi6 — Ser Breanne of Clarke ⚔️ (@HarleyHEELS_x) 7 juni 2019

Break up with your girlfriend, I’m bored Song by Ariana Grande, starring Lady Gaga, Bradley & Irina pic.twitter.com/qpwpXkwREm — Candy Warhol (@CandyWarhol9) 7 juni 2019

Voogdij

Cooper (44) en Shayk (33) proberen nu op een vriendschappelijke wijze tot elkaar te komen wat betreft de voogdij van hun kind. Woordvoerders van zowel de acteur als het topmodel willen niet reageren op de breuk.

