Lady Gaga doet boekje open over ‘affaire’ met Bradley Cooper

Nadat de film ‘A Star Is Born’ in het najaar van 2018 verscheen, draaide geruchtenmolen op volle toeren. Want die romance op het witte doek leek zó echt en gemeend, Lady Gaga en Bradley Cooper moest haast wel in het echt verliefd zijn, toch? De twee bleven (helaas voor de fans) in alle toonaarden ontkennen. Nu doet Gaga een boekje open over hun ‘affaire’.

Eerlijk tegen Oprah

In een interview met Oprah Winfrey voor het blad Elle wil Lady Gaga de geruchten voor eens en altijd de kop indrukken: ze meent dat er nooit sprake is geweest van een relatie tussen haar en haar A Star is Born-tegenspeler.”De media waren een beetje dom, om eerlijk te zijn.”

‘Het was allemaal toneel’

Het gonsde van de geruchten over een mogelijke affaire tussen Lady Gaga en Bradley Cooper. Het duo, dat met het uit A Star is Born afkomstige nummer Shallow een enorme hit scoorde en zelfs een Oscar won, zou er ook naast het podium een romantische relatie op nahouden. Maar volgens Lady Gaga was dat allemaal toneel.

Oscar-optreden was deel van toneelstuk

“Voor mij, als een artiest en een actrice, is het niet meer dan logisch dat we wilden dat mensen in onze liefde geloofden”, zegt de popster in het interview. Ook hun optreden bij de Oscars – waar de vonken volgens fans over het toneel vlogen – was onderdeel van dat toneelstuk. “We wilden dat onze liefde door de camera heen op iedere tv te voelen zou zijn. Daar hebben we dagenlang hard aan gewerkt.”

‘Dat hebben we goed gedaan’

Oftewel: de affaire was geen affaire, maar een vooropgezet plan. “We hebben alles uitgedacht”, zegt Lady Gaga. Dat mensen zo meegingen in hun ‘liefde’, deed het stel goed, zo vertelt ze. “Toen we het er met elkaar over hadden, zeiden we: ‘goh, dat hebben we toch goed gedaan’.”

Tóch opmerkelijk

Opvallend blijft toch dat zowel de verloving van Gaga als de relatie van Bradley met de moeder van zijn kind niet lang achter elkaar – middenin de geruchten-chaos – op de klippen liep. Om de romantiek van de film te bewaren, blijven wij (lekker koppig) toch geloven in meer dan vriendschap. #zwijmel

