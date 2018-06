Lady GaGa scoort eerste filmrol (naast Bradley Cooper) en de trailer is prachtig

Lady GaGa kent het gros van de wereld als een fanatiek podiumbeest, maar dat ze ook acteert, is minder bekend. Zo speelde al enkele kleine rollen in series American Horror Story, maar heeft nu haar eerste echte hoofdrol te pakken in een grootse bioscoopfilm. Gisteren verscheen de eerste trailer van A Star Is Born, met én geregisseerd door Bradley Cooper, waarop wereldwijd lovend is gereageerd.

Oscar

Op sociale media regent het positieve reacties en wordt al druk gespeculeerd over een Oscar voor de kersverse actrice. Cher liet weten ‘niet te kunnen wachten om de film te gaan zien’. Ook Katy Perry liet weten diep onder de indruk te zijn van de trailer van de film, die niet alleen de allereerste film voor Lady GaGa is, maar is ook het regiedebuut is van haar tegenspeler Bradley.

‘Droom die uitkomt’

Via Twitter laat de zangeres weten ‘vereerd te zijn om onderdeel te mogen uitmaken van deze geweldige film’. “Dit is een droom die uitkomt. Bradley’s capaciteiten als regisseur, acteur en muzikant zijn werkelijk fantastisch. De film heet A Star Is Born en ik kan niet wachten totdat jullie Jack en Ally gaan ontmoeten”, aldus Gaga. De zangeres ziet er in de film bijna onherkenbaar uit met bruin haar en draagt duidelijk minder opvallende kleding dan we van haar gewend zijn als artiest. Samen met Cooper schreef ze een aantal nummers speciaal voor deze film.

Ultieme zwijmelfilm

Behalve dat A Star Is Born een film knalvol goede muziek belooft te worden, verwachten we ook een ultieme zwijmelfilm. Het is een emotioneel liefdesverhaal waarin doorgewinterde muzikant Jackson Maine in contact komt met Ally, die haar droom om een beroemde zangeres te worden heeft opgegeven. Een romance begint en hij besluit haar te helpen aan een plek in de spotlights, ondanks zijn persoonlijke problemen.

De film draait vanaf 4 oktober in de Nederlandse bioscopen. Bekijk de trailer in onderstaande video.

It’s a dream come true and an honor to be a part of this incredible movie. Bradley's ability as a director, actor and musician is astounding. It’s called “A Star Is Born,” and I’m beyond thrilled for you to meet Jack and Ally. #AStarIsBorn https://t.co/L1rIawrzJ4 — Lady Gaga (@ladygaga) June 6, 2018

Bradley Cooper & Lady Gaga in #AStarIsBorn. In theaters October 5. pic.twitter.com/03kSXHkoOF — A Star Is Born (@starisbornmovie) June 6, 2018

