Een jaar geleden werd Humberto Tan (53) de laan uitgestuurd en Twan Huys (54) aangetrokken om de kijkcijfers van de talkshow ‘RTL Late Night’ op te krikken. Het mocht niet baten: de zender heeft zojuist aangekondigd dat het doek definitief valt voor het programma. En de laatste uitzending is sneller dan je denkt…

Dit is de échte reden dat Beau Humberto niet mocht opvolgen

Inpakken en naar Huys

Vanavond al zwaait Twan af in de allerlaatste uitzending. “Met veel enthousiasme en energie ben ik samen met RTL in september 2018 begonnen aan een nieuw en groot avontuur. Helaas heeft het programma niet het grote publiek kunnen bereiken. Ik vind het heel jammer dat er nu een einde komt aan RTL Late Night en ik wil vooral mijn redactie bedanken voor de tomeloze inzet”, aldus de reactie van de presentator. Volgens RTL eindigt hiermee ook de samenwerking met de presentator, maar wordt wel gekeken naar nieuwe projecten.

Geen groots afscheid

Opvallend wel: waar Humberto nog groots afscheid kreeg waarbij hij een week lang in het zonnetje werd gezet door speciale gasten en showbizz-vrienden en de tranen rijkelijk vloeiden, is het voor Twan direct over en sluiten. Hoe de uitzending van vanavond wordt ingevuld, is nog niet bekend.

De dag die je wist dat zou komen?

Twan volgde Humberto Tan zes maanden geleden op als presentator, maar de kijkcijfers vielen tegen. “We hebben altijd aangegeven dat we het programma de tijd wilden geven om te groeien”, zegt RTL-baas Sven Sauvé. “Twan en zijn redactie hebben keihard gewerkt om het programma tot een succes te maken. Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden. Ik heb bewondering voor de gedrevenheid en betrokkenheid van Twan die van begin tot eind onverminderd is gebleven. Dat tekent zijn professionaliteit en ik dank hem daarvoor. De deur bij RTL staat altijd voor hem open.”

Huys uit, de zon in

De zender komt in het najaar met een nieuw programma op de late avond. Vanaf dinsdag zijn op het tijdstip van de talkshow nieuwe afleveringen te zien van Een Nieuw Leven In De Zon. In april volgt De Zwakste Schakel met Bridget Maasland en in de zomer zendt RTL 4 diverse nieuwe programma’s uit op de late avond.

