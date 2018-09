Deze drie fantastische tv-programma’s maken kans op de Televizier-Ring

In de strijd om de Gouden Televizier-Ring neemt De Luizenmoeder het op tegen Beau Five Days Inside en Expeditie Robinson. Wie wint, wordt duidelijk tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala, dat op 11 oktober plaatsvindt in AFAS Live.

Nieuwkomers

Expeditie Robinson maakt voor de vierde keer kans op de prijs. Vorig jaar nog zag het survivalprogramma van RTL 5 de ring aan zijn neus voorbij gaan. Arjen Lubach kreeg de prestigieuze publieksprijs voor Zondag met Lubach. Beau Five Days Inside en De Luizenmoeder zijn nieuwkomers.

Dubbele kansen

Alle drie de genomineerden hebben op 11 oktober meerdere ijzers in het vuur. Beau van Erven Dorens is ook in de race voor de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. Hij neemt het op tegen Humberto Tan en Johnny de Mol. Expeditie Robinson maakt kans op de nieuwe Digital Impact Award, net als Wie is de mol? en Zondag met Lubach. De Luizenmoeder-actrices Ilse Warringa en Jennifer Hoffman strijden met Lies Visschedijk om de Zilveren Televizier-Ster voor acteur/actrice.

Meer talent

In de categorie Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice zijn Geraldine Kemper, Chantal Janzen en Eva Jinek genomineerd. Ellie Lust, Kaj Gorgels en Nienke Plas zijn in de race voor de Televizier Talent Award. De jeugdprogramma’s Bommetje!, De eindmusical en De Viral Fabriek strijden om de Gouden Stuiver.

