Chantal Bles en haar man Robert Doornbos kunnen eindelijk weer vooruit gaan kijken. Hun dochtertje Jada heeft namelijk vandaag haar laatste chemo behandeling afgerond. En dat is een hele opluchting voor beide ouders.

De kleine meid mag nu lekker naar huis en daar herstellen van deze ontzettend zware periode. Jada is nog maar drie jaar oud, maar heeft nu al behoorlijk wat voor haar kiezen gehad. Vorig jaar werd een grote tumor bij haar ontdekt met uitzaaiingen.

Trots

Chantal schrijft dan ook hoe trots ze zijn op hun prinsesje: ‘9 maanden lang hebben we gestreden als leeuwinnen met een lach en een traan, samen met onze dierbaren om ons heen. Wat hebben wij veel van jou geleerd! Wat een kracht en levenslust heb jij! Wat zijn wij ongelooflijk trots op jou! Nu gaan we werken aan jouw herstel en alle emoties en gebeurtenissen proberen een plekje te geven. We wensen dat je voor altijd een heel gezond mooi leven zal krijgen, lieve schat!’

Beeld: ANP, Instagram