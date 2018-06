Dit zijn de reacties op de laatste aflevering van ‘Vamos Met De Familie Pos’

‘Times flies when you’re having fun!’ Of ja, plezier, voor de Posjes kwam er gisteren in ieder geval een einde aan de vakantie. En dat betekent voor ons ook (voor nu) dat we de familie weer moeten gaan missen.

Want ook al was er misschien veel geklaag, Ilona, Stefan, Bjorn en Tygo hebben tijdens hun reis een hoop kunnen afvinken. Met in de laatste aflevering nog een aantal hoogtepunten. Zo reden ze in een buggy over de grote zandvlaktes van Peru, bezochten ze (hoe kan het ook anders) een wijngaarde en gingen ze op een boot naar zeeleeuwen op zoek.

Verdeelde reacties

Of er nog een volgende serie komt? Als het aan de familie Pos ligt waarschijnlijk wel. En als Twitter mag beslissen, dan is het ook hier weer het geval: you either hate them or you love them. De een vindt het geweldig, terwijl de ander liever snel van zender wisselt. Wij zetten de reacties op de aflevering van gisteren op een rijtje:

Ik vind de familie #Pos#Helemaalheteinde 👌op naar de volgende vakantie 👊 #vamosmetdefamiliepos — Co de Boef❌❌❌ (@cootte1962) 6 juni 2018

Gatverredamme! Het stijgt ze een beetje naar de kop. Was gewoon een prima hotel. Deze hele serie doet hun image niet goed. Zum kotzen! 🤮 #VamosMetDeFamiliePos — WatchingU (@PreachU) 6 juni 2018

Ze doen precies wat alle mensen denken en zeggen wanneer ze op vakantie zijn. Op en aanmerkingen maken op alles en niets #vamosmetdefamiliepos — amber64 (@angelak1964) 6 juni 2018

#vamosmetdefamiliepos Ze heeft gewoon een koffer met 20 zwarte jurkjes bij zich #helemaalheteinde — Galgenwaard (@EdwinFLeur) 6 juni 2018

Alleen rust kan ons redden…. of een 5 sterren hotelletje 😂 #vamosmetdefamiliepos — Linda (@xuslinnepin) 6 juni 2018

Beeld: RTL