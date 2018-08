Deze bizarre laarzen van Jennifer Lopez houden het internet volop bezig

Jennifer Lopez (49) is het type vrouw dat een vuilniszak aan kan trekken en er alsnog fabuleus uit ziet. Toch zorgde haar laatste modestatement wel voor wat opgetrokken wenkbrauwen…

Lees ook

Deze musthave slippers kosten slechts 8 euro (+ meer fijne zomerschoenen!)

Afgezakte spijkerbroek

De zangeres verscheen namelijk in hartje New York in een witte overhemdjurk die ze combineerde met een stel hoge laarzen. Niet zomaar een paar laarzen, maar denim laarzen uit de nieuwe Versace collectie -inclusief ‘broekzakken’ en een riem – met een fikse hak. Door het ontwerp lijkt het echter alsof J.Lo met een afgezakte spijkerbroek rondloopt als je snel met je ogen knippert.

J.Low

Jennifer maakte de outfit af met een grootse zonnebril, een tas van Hermès en een loeistrakke paardenstaart. Haar look is op Twitter het mikpunt van grappen en grollen. “Nu snap ik waar J.Low voor staat”, zegt een lolbroek.

Je kan van de laarzen vinden wat je wil, maar bij ons rijst vooral de vraag: hoé is deze vrouw 49 jaar?

Jennifer Lopez's insane denim boots are an optical illusion https://t.co/y2YubUtuu0 pic.twitter.com/EWN13gvjRW — Yahoo Lifestyle (@yahoolifestyle) July 31, 2018

Jennifer Lopez's jean boots prove that no one can be trusted with denim https://t.co/kWSUb5Eyop pic.twitter.com/ahoDreyQeL — Alfred E. Vancouver (@madvancouver) August 2, 2018

I stared at this image for about five minutes try to figure out why Jennifer Lopez had her pants around her ankles in public before realizing they were boots. Don’t think I’m in the wrong here. pic.twitter.com/PVpxeRfB73 — mackenna (@mack3nna) July 31, 2018

Gosh! its Puss in Boots II.

Jennifer Lopez never let u down. pic.twitter.com/EcApAdks0e — نگران عسکری رینچ 🔧 (@troll_keeper) August 1, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock