Kylie Minogue leefde er op social media al dagen naartoe, maar 28 mei is het zover: de kleine zangeres wordt vijftig. Kylie luidde klokslag twaalf uur in haar woonplaats Londen haar verjaardag in op Instagram: “Een nieuw decennium begint”, schreef de Australische enthousiast.

Naaktfoto

“Ik ben dankbaar voor alle mogelijkheden die ik heb gekregen in mijn leven”, liet de zangeres ook weten in haar verjaardagspost, waarin ze naakt met een gitaar poseert. En we moeten zeggen: ze ziet er nog geweldig uit. Hoeveel verschil zie jij nu werkelijk tussen onderstaande nieuwe instagrampost en het bijna vijftien jaar oude kiekje bovenaan dit artikel?

Herinneringen

De vijf dagen voor haar verjaardag deelde ze iedere dag fotoherinneringen van een decennium. Dat begon met een foto “in de voorkamer gemaakt door ome Noel” uit haar kindertijd en eindigde met de afgelopen tien jaar, waarin ze onder meer een koninklijke onderscheiding kreeg.

Borstkanker

In een losse post stond Kylie ook stil bij de periode waarin ze borstkanker had. Daarbij deelde ze een link naar een donatiepagina voor een organisatie die ze steunt. “Mocht je iets willen doen voor mijn verjaardag, dan is dit een idee”, aldus de zangeres.

Neighbours

Kylie brak op haar achttiende door met haar rol als Charlene in de Australische soapserie Neighbours. Haar personage trouwde in de show met Scott, een rol van Jason Donovan, met wie ze later de hit Especially For You opnam.

Kylie’s verjaardagpost:

Enkele herinneringen die ze ophaalde:

Yeah… busy! #KylieGoldenYears Een bericht gedeeld door Kylie Minogue (@kylieminogue) op 26 Mei 2018 om 3:54 (PDT)

