Kylie Jenner neemt ‘mini me’ heel letterlijk: Stormi verkleed als ‘Kylie’ voor Halloween

Kylie Jenner heeft haar dochter Stormi in een bijzonder kostuum gestoken voor Halloween. Het éénjarige meisje werd namelijk een lookalike van haar moeder.

Lila-lalala

Haar kostuum is geïnspireerd op de paarse jurk die Kylie droeg tijdens het Met Gala eerder dit jaar. Het kleine meisje is volledig in het lila gekleed, in een kanten jurk met een gigantische hoeveelheid veren aan de rok en aan haar mouwen. Om het plaatje compleet te maken is zelfs de paarse pruik van mama uit de kast getrokken.

Met pruik en al

“My baby!!”, schrijft de realityster bij een serie foto’s van Stormi, die voor de gelegenheid ook een paarse pruik droeg, op Instagram. “Ik kan dit niet aan!”, schrijft ze met tig paarse hartjes-emoji’s.

Complimentjes

Onder de post reageren andere sterren massaal. Papa Travis Scott, topmodel Chanel Iman, zangeres Cassie, model en vrouw van ‘onze’ Gregory van der Wiel Rose Bertram, actrice Vanessa Hudgens en zelfs ontwerpster Donatella Versace – verantwoordelijk voor Kylie’s MET-jurk (en wellicht ook wel dit mini-exemplaar?) – laten weten de foto schattiger dan schattig te vinden.

Mini me 2.0

Aan haar gezicht te zien, lijkt Stormi zelf geen zak te geven om die complimentenregen en het intense geluk van haar moeder – die de term ‘mini me’ in één klap naar een hoger level tilt. Het meisje kijkt op de foto’s wat verbluft en niet al te gelukkig met haar nieuwe outfit. In het bijgevoegde filmpje kan er gelukkig toch nog een lachje van af.

Dit bericht bekijken op Instagram My baby!!!!!!!! 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 i cant handle this!!!! Een bericht gedeeld door Kylie ✨ (@kyliejenner) op 27 Okt 2019 om 5:54 (PDT)

