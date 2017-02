‘Kylie Jenner en Tyga gaan trouwen!’

Kylie en Tyga stappen dit jaar nog in het huwelijksbootje, dat beweert tenminste showbizzsite Hollywoodlife. ‘Momanager’ Kris Jenner zou volgens de site al druk bezig zijn om het huwelijk te organiseren.

De 19-jarige Kylie is inmiddels al een paar jaar samen met haar acht jaar oudere vriend. In principe hoeft dat natuurlijk niet direct reden te zijn voor een huwelijk, maar Kris Jenner zag op zakelijk gebied wel wat mogelijkheden. Zo zou het huwelijk van het jonge stel op televisie te volgen moeten zijn, van verloving tot huwelijksreis.

Happy Valentine's ❣️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 14, 2017 at 2:50pm PST

Filmen

Kris zou zelfs aansturen op een een soort reality spin-off voor Kylie en Tyga, waarin alles draait om de op handen zijnde bruiloft. Volgens een bron op Hollywoodlife zou Kris alle commerciële mogelijkheden voor een huwelijk al hebben uitgezocht.

Eerder was er al een dergelijke spin-off voor Khloé Kardashian en haar inmiddels ex-man basketbalspeler Lamar Odom en ook Kim liet alle voorbereidingen voor haar bruiloft met Kris Humphries filmen voor Keeping up with the Kardashians. Huidige echtgenoot Kanye West stond er echter op dat voor hun huwelijk de camera’s – en vooral Kris Jenner – uit de buurt bleven.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Dec 25, 2016 at 11:41am PST

