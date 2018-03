Kylie Jenner’s buik amper 7 weken na bevalling zo plat als een dubbeltje

Nog geen twee maanden geleden werd Kylie Jenner (20) voor het eerst moeder van dochtertje Stormi Webster. Waar de gemiddelde moeder na haar bevalling maanden nodig heeft om weer in shape te komen (als dat überhaupt al lukt), ziet Kylie er nú alweer uit alsof ze nooit zwanger is geweest: met een buik zo plat als een dubbeltje.

Even dimmen

Dat is te zien in een video die de Kardashian-telg deelde op Snapchat. Op de beelden is volop gereageerd door haar volgers, maar niet iedereen was even positief. Volgens velen is haar nu al platte buik onnatuurlijk. Kylie zou meer tijd moeten nemen om te ontzwangeren (wat volgens onderzoek minstens zo lang duurt als een zwangerschap zelf) en weer de oude te worden.

Niet op eigen kracht?

Een andere groep denkt dat Kylie wellicht een bezoekje aan de plastisch chirurg heeft gebracht en neemt het haar kwalijk dat ze onrealistische doelstellingen promoot. “Zo creëer je onrealistische doelstellingen voor kersverse moeders” en “stop met jonge mensen leugens voor te houden”, aldus haar volgers.

Summer goals

Dat Kylie vastberaden is om zo snel mogelijk weer haar strakke, slanke lijf terug te krijgen, bleek al uit een onlangs geplaatste Instagrampost. Bij de foto van zichzelf in bikini – gemaakt voor haar zwangerschap – schreef de realityster: ‘zomerdoel’.

🍑 goals! 3/24/18 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Mar 24, 2018 at 12:06pm PDT

summer goals 😏 #tb A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 25, 2018 at 3:43pm PDT

