Iedereen weet dat Jinek zwanger haar talkshow presenteert. Toch valt de oplettende kijker dan wel iets op. Want heeft de presentatrice nu een glas bier voor haar neus staan?

Op Twitter stroomt dan ook aardig wat kritiek binnen. Maar deze blijkt niet helemaal gegrond. Eva verkondigt namelijk al vrij lange tijd dat zij een grote fan is van alcoholvrij bier. Ze zou zelfs een flinke voorraad hebben ingeslagen bij supermarkten in de omgeving. Niks om je zorgen over te maken, dus.

Ze drinkt alcoholvrij. Wat een gezever ineens over dat (alcoholvrije) biertje zeg…😳 — pascalle jacobs ™ (@pascalle1972) 5 juni 2018

Onzin. Roken mag niet in de studio dus die vergelijking gaat niet op. Beeldvorming is inderdaad belangrijk. Eva Jinek drinkt al sinds jaar en dag alcoholvrij bier tijdens haar uitzending. Waarom mag dat opeens niet meer als ze zwanger is? — Ineke Kouwenhoven (@IKouwenhoven) 5 juni 2018

Bron: Libelle | Beeld: ANP