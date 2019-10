Kritiek van kijkers op Linda de Mol in ‘Ladies night’: ‘Laat Merel haar ding doen’

Merel Westrik is in haar nopjes met haar Net5-talkshow Ladies night. Net als Linda de Mol, die iedere week als ‘vriendin’ van de show op de bank ploft. Over Merel nauwelijks een slecht woord, maar kijkers zijn minder te spreken over Linda zelf.

‘Laat Merel haar ding doen’

Volgens critici neemt Linda steeds de regie over. “Laat Merel haar ding doen”, klinkt het bijvoorbeeld. Een ander schrijft: “Laat Linda gewoon weg. Steeds het programma overnemen. Merel is echt goed en kan het programma maken.” En: “Linda de Mol steeds weer op de bank bij Ladies Night is toch een beetje als je moeder die mee gaat naar de disco. Genoeg andere interessante vrouwen, toch?”

#ladiesnight Linda stop met belangrijk te zijn in andermans programma. Je neemt steeds over. — Mike (@splashy711) October 30, 2019

Wil niet kritisch zijn maar idd #Linda neemt de regie steeds over …laat het @MerelWestrik haar ding doen #ladiesnight — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) October 30, 2019

@Net5 laat @MerelWestrik het programma doen. En laat @lindademol gewoon weg. Steeds het programma overnemen. Merel is echt goed en kan het programma maken. Maar zonder Linda. #LadiesNightNet5 #ladiesnight — agnes bakker kuijt (@agnesbakker) October 30, 2019

Niet iedereen negatief

Gelukkig kunnen andere kijkers de serieuze én vrolijke verhalen van Linda wel waarderen. “Ik blijf Linda toch echt een leuke vrouw vinden”, schrijft iemand. “Met Linda vind ik Ladies Night erg leuk. Punt”, maakt een ander duidelijk. Ook het programma zelf wordt gewaardeerd.

‘Ik heb een tennisarm, en ik tennis niet!’ Linda de Mol. Onbetaalbaar (sic)#ladiesnight — Captain Cat (@captnct) October 30, 2019

Fijne aflevering weer van #ladiesnight . Op naar volgende week! — jane7blue (@Jane7Blue) October 31, 2019

Ik blijf Linda toch echt een leuke vrouw vinden#ladiesnight — MaleNurse (@Dance19834) October 30, 2019

Minder kijkers

Ladies Night trapte drie weken geleden met 378.000 kijkers af. Veelbelovende cijfers, maar twee weken later schakelden nog maar 202.000 kijkers naar de talkshow. Voorafgaand aan de eerste uitzending liet Linda de Mol weten “de vlag uit te hangen” met meer dan 300.000 kijkers, maar een lichte depressie zou krijgen als het 200.000 of minder zou zijn. Daar komt het nu wel akelig dichtbij… Laten we hopen dat Merel toch nog een loyale groep aan de buis gekluisterd kan houden.

#kijkcijfers van #LadiesNightNet5 lopen elke week wat terug: 378.000 (16/10)

282.000 (23/10)

202.000 (30/10) “Alles boven de 200.000 is oké, vanaf 250.000 word ik blij, bij 300.000 hangt de vlag uit en onder de 200.000 heb ik een lichte depressie,” aldus #lindademol #net5 pic.twitter.com/CVik2r2MdZ — Joost Maiburg (@joostmaiburg) October 31, 2019

