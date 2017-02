Kris Jenner onthult: ‘opnames realityserie goed voor Kim’

Het duurt niet lang meer tot het dertiende seizoen van Keeping Up With The Kardashians uitgezonden gaat worden op E!. Het seizoen van de realityserie zal voornamelijk in het teken staan van de gewelddadige overval op Kim Kardashian in Parijs, afgelopen jaar. Kris Jenner was de gast bij Ellen Degeneres en deed een boekje open over de heftige periode.

Hysterisch

Kris Jenner, de moeder van de beroemde Kardashian sisters, vertelde: “Niemand komt de eerste vijf minuten door zonder hysterisch te worden.” In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen vetelt Kim Kardashian alles over de overal in Parijs. “Ik krijg nog steeds een brok in mijn keel als ik eraan denk of erover praat.”

Therapeutisch

Na het incident werd er gespeculeerd dat dit het einde van de lang lopende realityshow zou betekenen. Toch besloot de familie de opnames voort te zetten. En dat is volgens momager Kris goed geweest. “Het is therapeutisch geweest voor haar. Ze kon het ons uitleggen en vertellen wat haar precies is overkomen.”

Inspiratie

Ook vertelt Kris dat het verhaal van Kim als inspiratie moet dienen voor de kijkers, en dat ze met haar verhaal meer bewustzijn wil creeëren. “Het heeft onze manier van leven veranderd. De manier waarop we voor de kinderen, mijn kleinkinderen, zorgen. Het is een heel proces geweest.”

Happy #PresidentsDay everyone!! Hope you’re all enjoying the long weekend! Make sure you tune into @theellenshow today at 4pm on NBC… I stopped by for a chat with Ellen… #loveyouellen #theellenshow A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Feb 20, 2017 at 7:39am PST

Bron: Privé

Lees ook: