Zó veel heeft de bruiloft van Harry en Meghan gekost

Medio mei stapten Harry en Meghan in het huwelijksbootje. Een belangrijke gebeurtenis voor de Britse koninklijke familie, en daarom werd er natuurlijk alles aan gedaan om er een onvergetelijke dag van te maken. De bruiloft heeft dan behoorlijk wat gekost, zo meldt The Express.

Een prachtige jurk, de perfecte locatie en ga zo maar door: letterlijk álles wat te maken had met de bruiloft van Harry en Meghan was tot in de puntjes geregeld. Het prijskaartje dat aan de grote dag hing, was dan ook even slikken. Houd je vast: in totaal zou de sprookjesbruiloft maar liefst 36 miljoen (!) euro hebben gekost, en dat zou een stuk meer zijn geweest dan de uitgaven voor het huwelijk van William en Kate.

Grootste kostenpost

Waar al dat geld aan op is gegaan? De grootste kostenpost zal je verbazen; alleen de beveiliging zou al 33,7 miljoen euro hebben gekost. Hiervan hebben ze onder meer een figuurlijke ring van staal om Windsor Castle – de trouwlocatie – gemaakt om een eventuele aanslag te voorkomen.

Duurder dan de jurk van Kate

Naast de kosten voor de beveiliging heeft de jurk van Meghan best wat gekost; naar verluidt hebben ze er 440.000 euro voor afgetikt, terwijl die van Kate ‘maar’ 282.000 euro kostte. Ook is er behoorlijk wat uitgegeven (260.000 euro) aan een beeld- en geluidinstallatie zodat de gasten buiten Windsor Castle ook konden meegenieten van het sprookje. En oh, er werd ook een miljoen gereserveerd voor de stad Windsor om grote schermen, afzethekken en andere gerelateerde zaken van te regelen. Niet mis, dus!

Beeld: ANP