Ze won als jongste deelnemer in 2010 de eerste Nederlandse editie van Masterchef, heeft twee restaurants op haar naam staan en brengt deze week haar tweede kookboek uit. Estée Strooker (27) zit absoluut niet stil. Aan VIVA verklapt de topchef wat je nodig hebt om in de keuken net zo de show te kunnen stelen als zij.

Estée: ‘Allereerst wil ik graag zeggen: in een heel basic keuken kun je al prima koken. Je hebt helemaal geen fancy tools nodig om iets lekkers op tafel te kunnen zetten. Keukenmachines zijn in mijn ogen bijvoorbeeld écht geen noodzaak. Met de volgende vijf dingen kom je een stuk verder.’

1. Je zintuigen

‘Deze klinkt misschien een beetje flauw. Toch vind ik dat we zelf wat meer moeten nadenken als we in de keuken staan. Proef, ruik, kijk en voel om te achterhalen of producten goed zijn en lekker smaken.’

2. Een scherp mes

‘Ik zie mensen thuis vaak aan de haal gaan met aardappelschilmesjes of hele botte kartelmessen. Dat kost niet alleen veel meer tijd; je maakt ook nog eens veel ernstigere wonden als je jezelf ermee snijdt.’

3. Zout

‘Ik weet het: hiermee ga ik in tegen de gezondheidstrends. We komen uit een tijd waarin veel met pakjes en zakjes gekookt werd – waar we nu meer vanaf durven stappen. We weten immers dat dat niet zo goed voor ons is, en dat zulk eten ook helemaal niet zo lekker is. Maar dat betekent wel dat je dingen nu zélf goed op smaak moet brengen. Dat kun je doen met specerijen, maar zout is ook belangrijk. Zout is niet alleen een smaak, maar het draagt ook bij aan de garing, en bijvoorbeeld aan de structuur van groenten. Zout is dus heel belangrijk bij het koken.’

4. Azijn

‘Ik heb altijd de nodige azijnen in huis. Naast zout heb je altijd een zuurtje nodig. En dan bedoel ik niet van die goedkope keukenazijnen, maar gewoon lekker balsamico-azijn, wittewijnazijn of sherry-azijn. Als je daar een klein scheutje van in je gerecht doet, haalt het de smaak helemaal omhoog. Je hoeft echt niet veel soorten in huis te hebben, maar zorg dat je in ieder geval een goede basis hebt.’

5. Goede pit

‘Je moet goed hitte kunnen maken. Koken moet je op hoog vuur doen, niet alles maar laten pruttelen. Dan wordt het taai of veel te gaar.’

Over het boek

Het boek ‘Estée kookt’ ligt sinds deze week in de winkel. In tegenstelling tot veel andere kookboeken is het niet ingedeeld in voor-, hoofd- en nagerechten, maar in de vier seizoenen. Estée hoopt mensen bewuster te maken van de producten die ze kiezen voor hun maaltijd, door te kijken wat er in welk seizoen in Nederland groeit. € 22,50 via bol.com.

Beeld: Sophie van den Hoek