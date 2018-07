Dit is de koninklijke etiquetteregel die Meghan Markle het lastigst vindt

Het leven van Meghan Markle is flink veranderd sinds ze met prins Harry in het huwelijksbootje is gestapt. Zo mag ze haar nagels niet meer in alle kleuren van de regenboog lakken en kan ze niet meer alles uit de kast trekken wat ze maar wil. Dat laatste zou ze ‘echt frustrerend’ vinden.

Het valt niet mee om een royal te zijn, vindt Meghan Markle volgens verschillende bronnen. Vooral de koninklijke etiquetteregels die erbij komen kijken, zou ze soms niet allemaal even goed kunnen begrijpen. ‘Ik denk dat ze het soms wat frustrerend vindt, maar dit is haar nieuwe leven en ze moet ermee leren leven’, zegt een insider tegen People Magazine.

Kleding

Vooral met bepaalde kledingvoorschriften zou ze het moeilijk hebben. ‘Ze snapt bijvoorbeeld niet goed waarom de koningin heeft bepaad dat vrouwen jurken en rokken moeten dragen’, aldus de bron.

Buiten de lijntjes

Hoewel ze niet snapt waarom vrouwen per se in een jurk of rok ten tonele moeten verschijnen, doet ze het in het bijzijn van Elizabeth wel altijd. Maar als de queen er niet bij is, wil de voormalig actrice weleens buiten de lijntjes kleuren. Zo droeg ze vorig weekend op Wimbledon een witte broek van Ralph Lauren.

