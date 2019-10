Máxima hip en classy-sexy in glitterende paillettenbroek op filmpremière

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren maandagavond een avondje uit. Ze bezochten Pathé Tuschinski in Amsterdam voor de première van de nieuwe natuurdocumentaire ‘Galapagos: Hope for the Future’.

Helemaal hip

Het stralende koningspaar zag er zoals altijd weer prachtig uit. Máxima was helemaal on trend en droeg een wijdvallende pantalon bezaaid met glitterende pailetten in verschillende kleuren. Daarboven droeg de koningin, die haar haren voor de gelegenheid in een losse knot droeg, een wikkeltop van zwart fluweel. Qua accessoires hield ze het simpel maar elegant, met open zwarte pumps, een zwarte clutch en subtiele, gouden sieraden.

Knappe man

Ook koning Willem-Alexander mocht er wezen. Hij koos voor een mooi zwart pak met double breasted jasje en een zwarte vlinderstrik. De zwarte lakschoenen maakten het af. En man, man, man, wat ziet-ie er toch goed uit met die baard.

Rode loper

De prachtige en nu al bejubelde natuurfilm gaat over het ecosysteem van de Galapagoseilanden. Onderzoekers werken daar aan een betere toekomst. Op de rode loper waren naast het koningspaar ook andere BN’ers aanwezig, onder wie Freek Vonk, Isa Hoes met haar kinderen, Victoria Koblenko en Micky Hoogendijk.

Voice-over friends?

Ook Annechien Steenhuizen, verantwoordelijk voor de Nederlandstalige voice-over van de film, schitterde op de blauwe ‘rode’ loper. Bijzonder: haar Britse ‘Galapagos-collega’ nam ook de moeite om naar de Amsterdamse première te komen: zanger Ronan Keating (wie kent ‘m nog? #Boyzone)!

