‘Koningin Elizabeth gaat maatregelen treffen tegen vader van Meghan’

Een crisisberaad heeft plaatsgevonden onder adviseurs van de Britse koninklijke familie. Er moest besloten worden wat de beste manier was om om te gaan met de uitlatingen van de vader van Meghan, Thomas Markle, in de media.

Onhoudbare situatie

Volgens de DailyMail zou het zelfs zo ernstig zijn, dat koningin Elizabeth er helemaal klaar mee is. Ze zou woest zijn en maatregelen willen nemen om Thomas het zwijgen op te leggen. Er wordt gesproken van een “onhoudbare en precaire situatie”. Daarom heeft de koningin nu drie opties om een interventie te laten plaatsvinden om de situatie voor haar kleinzoon en zijn kersverse vrouw te verbeteren.

Onhoudbare sfeer

De eerste mogelijkheid is om de verstandhouding tussen vader en dochter te herstellen. Bij de tweede variant zou een bemiddelaar zijn, die kan helpen om een eventueel gesprek tussen de twee partijen in goede banen te leiden. De laatste keuze, waar de voorkeur van ‘The Queen’ naar uit zou gaan, is om alle banden te verbreken tussen Meghan en Thomas. Elizabeth zou op het punt hebben gestaan om dit laatste “te eisen”.

‘Slecht voor imago’

Paleisvertegenwoordigers geven aan: “Er dreigt een onhoudbare sfeer te ontstaan die slecht is voor het imago van de koninklijke familie en de echtgenote van prins Harry”. Er is door het Britse koningshuis officieel nog niet gereageerd op de situatie.

