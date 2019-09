Koning Willem-Alexander verrast publiek door met baard te verschijnen

Koning Willem-Alexander verraste zaterdag aardig wat mensen door met een baard te verschijnen. Tijdens privégelegenheden werd de koning al vaker met deze ‘look’ gespot, maar publiekelijk kwam hij tot voor kort altijd netjes geschoren voor de dag.

Samen met koningin Máxima verscheen hij in Terneuzen voor de start van de viering van 75 jaar vrijheid. Hoewel normaal tijdens publieke optredens van het stel meestal de aandacht uitgaat naar het uiterlijk van de koningin, was dat deze keer behoorlijk anders.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd is de koning al vaker met een baard gespot. Bijvoorbeeld op vakantie in Griekenland of Italië. Ook vorige week, tijdens het afscheid van prinses Christina, droeg hij een baard. Maar dat de koning ‘m voor een officiële gelegenheid zou durven ‘rocken’, had niemand verwacht.

Bron: Libelle | Beeld: ANP

