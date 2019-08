Verdrietig: koning Willem-Alexander eerder terug van vakantie wegens sterfgeval

De koninklijke familie geniet met volle teugen van hun vakantie in Griekenland, maar toch kreeg het tripje afgelopen weekend een zwart randje. Willem-Alexander moest het paradijs verlaten vanwege een sterfgeval binnen de familie.



Zijn peetoom vorst Ferdinand van Bismark is namelijk overleden en werd in besloten kring begraven. Niet alleen was deze man getuige bij het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus, ook kreeg hij deze rol bij de doop van onze koning.

Peetouder

Claus leerde Ferdinand al kennen tijdens zijn studie en het is dan ook niet gek dat hij later ook een van de peetouders werd van Willem-Alexander. De vorst werd 88 jaar oud. Onze koning vertrok alleen voor deze begrafenis, de rest van zijn gezin bleef achter in de vakantievilla in Peloponnesos.

