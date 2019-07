Koning Willem-Alexander moedigt Oranjevrouwen aan op WK

Oranjevrouwen

Daniëlle van de Donk sprak vanochtend namens de Nederlandse Oranjevrouwen de Amerikaanse tegenstanders toe in een krachtige videoboodschap op Twitter. “Jullie lieten ons zien waar toewijding en ambitie toe kan leiden. Jullie lieten ons in onze dromen geloven. Bedankt daarvoor”, zegt Van de Donk in de video. “Tot vanavond.”

‘You showed us that dreams do come true. Thanks for that’ #OnzeJacht pic.twitter.com/GnpzjIZkj1 — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) July 7, 2019

Aanmoedigen

De Rijksvoorlichtingsdienst had enkele dagen geleden al bekendgemaakt dat de koning de ‘Leeuwinnen’ zou komen aanmoedigen. Het was tot het laatste moment onduidelijk of hij ook zijn dochters zou meenemen. De afvaardiging van het koninklijk huis zit op de tribune naast KNVB-voorzitter Michael van Praag. Verder zijn onder anderen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, de Franse president Emmanuel Macron en topvoetballer Kylian Mbappé aanwezig.

Bron: Story | Beeld: iStock, Lidl