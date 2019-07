Geinig: koning Willem-Alexander verklapt waar zijn dochters over ruziën

Dat de Oranjes ook maar gewoon mensen zijn, moge duidelijk zijn. Onlangs doken er al beelden op van het winkelende echtpaar in New York, nu is onthuld waar de prinsessen over kibbelen thuis. Door niemand minder dan koning Willem-Alexander himself.

Nadat Maan de Steenwinkel zangles had gegeven in de klas van prinses Alexia, had ze de eer om koning Willem-Alexander te ontmoeten. Hij vertelde de The Voice of Holland-winnares dat haar liedjes zorgen voor de nodige ruzies thuis.

Liedjes

In de nieuwe editie van &C, waarin Maan en Tony Junior voor het eerst samen een boekje opendoen over hun relatie, vertelt de zangeres over haar eerste ontmoeting met de Oranjes. “De koning zei: ‘Mijn kinderen zitten altijd ruzie te maken, de ene wil dat liedje van jou op en de andere wil dat andere liedje.'”

Lees ook

Zo lekker gewoon gebleven: Wim-Lex en Máx shoppen ‘undercover’ in New York

Benaderbaar

Sinds die ontmoeting, die kort na het winnen van The Voice plaatsvond, heeft Maan de Oranjes meerdere keren gezien. “Elke keer als ik de koning zie zegt hij: ‘Nou, Alexia zingt nog steeds, hoor!’ Of hij zegt ­tegen Alexia: ‘Kijk maar goed naar Maan, zo wil je ook worden later, hè?’ Ze zijn zo leuk, benaderbaar en normaal. En de koning is uiteindelijk gewoon een trotse vader van z’n kinderen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP