Vorige week was de eerste aflevering van ‘Herman’s Pop-Up Restaurant’ te zien. Toen bleek dat de uitspraak ‘zo vader, zo zoon’ óók geldt voor kandidaat Koen. Met zijn entree in de wereld van de culinaire televisie lijkt hij namelijk in de voetsporen van zijn vader te treden.

Viel het jou meteen op dat Koen een bekend gezicht heeft? Dat zou goed kunnen. Zijn vader is namelijk bekend van Heel Holland Bakt. Gaat er al een lampje branden? De oplettende kijker had in elk geval meteen door dat het om de zoon van Robèrt van Beckhoven ging.

In Herman’s Pop-Up Restaurant gaat topchef Herman den Blijker op zoek naar een chefkok en leermeester voor zijn nieuwe mediterrane pop-uprestaurant in Rotterdam. Samen met zijn vriendin Maartje gaat Koen de strijd aan met vijf andere koppels. Voor hen kwam het programma precies op het juiste moment. Kort geleden kreeg het stel namelijk te horen dat ze de deuren van hun restaurant in Tilburg moeten sluiten, omdat ze van de gemeente geen horecavergunning meer kregen.

Tv-carriere?

Koen vertelt dat hij het leuk om te zien hoe zo’n programma in elkaar steekt. “Er gaat zoveel arbeid in zitten voor die mensen. Als je ziet wat er allemaal is opgenomen, de lange dagen die we hebben gemaakt en de fractie die er uiteindelijk van wordt uitgezonden… echt bijzonder”, zegt hij tegen AD. Naar eigen zeggen wordt hij sinds de eerste aflevering al herkend op straat. Of dat betekent dat we hem vanaf nu vaker op tv zullen zien? “Nou, dat niet direct”, aldus Koen. “De tv-wereld en de realiteit liggen best ver uit elkaar. Ik ambieer geen televisiecarrière, maar het is wel leuk om eens te zien.”

