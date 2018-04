Zien: dit is de knappe vriendin van Rick Brandsteder

Als presentator van ‘Temptation Island’ heeft Rick Brandsteder weleens moeten geloven aan de charmes van de verleidsters, maar dat doet hem niets. Sinds eind vorig jaar heeft hij een relatie met Roosje Kuizenga en nog steeds is hij tot over zijn oren verliefd op haar.

De 30-jarige Roosje is de dochter van voormalig tv-presentator Bert Kuizenga, en is zelf actief als dj onder de naam Mia More. Dat laatste zorgt er verrassend genoeg voor dat Rick minder op stap gaat dan voorheen. ‘Ik zoek het niet meer op’, zegt hij tegen VIVA. ‘Dat wil niet zeggen dat het best moeilijk voor me is om die knop om te zetten, hoor. Want jarenlang heb ik op een bepaalde manier geleefd.’

De ware

Roosje is de ware voor Rick. ‘Zij ís het’, zegt hij over zijn knappe vriendin. ‘Met haar wil ik samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en oud worden. En dat gevoel is wederzijds, dat is zo fijn.’

