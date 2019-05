‘Nieuwe vriendin Kjeld Nuis’ (19) doet boekje open over vermeende relatie

Hebben Kjeld Nuis en de 19-jarige Joy Beune wel of geen relatie? De schaatser laat dat het liefst in het midden, maar zijn vermeende nieuwe vriendin denkt daar anders over.

In januari kwam naar buiten dat Kjeld naar verluidt een scheve schaats reed met zijn 19-jarige schaatscollega Joy. Dat kostte hem zijn relatie met Jill, de moeder van zijn zoontje Jax. Volgens een betrouwbare bron zijn Kjeld en Joy tijdens een trainingskamp eind vorig jaar intiem met elkaar geweest. Nadat hij terugkeerde in Nederland ontdekte Jill volgens die bron het overspel van haar vriend, toen ze niets verhullende WhatsApp-berichten van Joy op de telefoon van Kjeld las.

Veelzeggende reactie

Kjeld houdt ondertussen zijn lippen stijf op elkaar als het over zijn huidige relatiestatus gaat. Maar zijn vermeende vriendin doet een stuk minder geheimzinnig. De schaatser was dit weekend aanwezig bij de vader-zoondag van de Jumbo Racedagen, waar zijn tweejarige zoontje Jax zijn idool Max Verstappen ontmoette. “De droom van dit kleine jongetje kwam vandaag uit”, schreef de trotse vader bij de foto. “Hij is groter fan van Max dan van zijn eigen vader.” Joy reageerde veelzeggend: “Ik heb liever zijn papa.” Opvallend: de reactie is inmiddels verwijderd…

Hint

Joy hintte al eerder op een relatie met Kjeld. “Het enige dat ik kan zeggen is dat we het wel heel gezellig hebben samen. Verder kan ik niets bevestigen”, liet zij in april weten. De manager van zowel Kjeld als Joy reageerde geschokt op het nieuws: “Het enige dat ik nog kan zeggen is dat Kjeld het altijd heel gezellig heeft met iedereen uit zijn ploeg.”

