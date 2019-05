Kjeld Nuis openhartig over relatiebreuk én geruchten vermeende nieuwe liefde

Kjeld Nuis en de moeder van zijn zoontje Jax (2) zetten eind vorig jaar een punt achter hun relatie. Zijn teamgenoot Joy Beune zou een vinger in de pap hebben gehad, maar de schaatser houdt zijn lippen stijf op elkaar wat betreft zijn relatiestatus, alle geruchten en zijn breuk met Jill. Tot nu.

Na een relatie van vijf jaar gingen Kjeld en Jill uit elkaar, wat de keuze van de schaatser was. Van liefdesverdriet is dan ook geen sprake, maar wel heeft hij verdriet van de situatie. “We hebben een zoontje van tweeënhalf, Jax. Het is verdrietig om hem op te halen bij en te brengen naar degene van wie je zo veel hebt gehouden. Naar het huis waar we samen woonden”, zegt hij in VIVA. “Dat is superheftig, maar het was mijn eigen keuze.”

Topsporter

Volgens Kjeld was het leven dat hij leidt als topsporter een van de redenen om de relatie te beëindigen. “Ik denk dat Jill lange tijd het gevoel had dat ze in mijn schaduw leefde. Alles ging volgens míjn plan. Als ik terugkwam van trainingskamp wilde zij leuke dingen doen, maar thuis moest ik trainen en rusten. Ze zei weleens dat ze liever had gehad dat ik caissière was geweest dan topsporter.”

Roddels

Over de geruchten dat hij vreemdgegaan zou zijn met teamgenote Joy Beune (19), zegt Kjeld in het interview het volgende: “Over die roddels wil ik niks kwijt. Ik wil eerst alles met Jill achter de rug hebben. Elke keer dat er over mij en Joy wordt gepraat of geschreven, is alles weer in rep en roer. Dan belt Jill me weer huilend op. Het is alleen maar olie op het vuur en dat is superkut.”

Hint, hint

Hoewel Kjeld liever niets loslaat over een vermeende nieuwe relatie, lijkt Joy daar anders over te denken. “Het enige dat ik kan zeggen is dat we het wel heel gezellig hebben samen. Verder kan ik niets bevestigen”, liet ze in april weten. En ook afgelopen weekend hintte ze weer op een romance tussen haar en Kjeld.

