Kjeld Nuis laat zien dat hij kan twerken en kijkers zijn onder de indruk

In Linda’s zomerweek namen gisteren Ilse Warringa en Kjeld Nuis naast elkaar plaats op de bank. En vooral over die laatste waren de kijkers erg te spreken. Zijn looks vallen zeer in de smaak en als Kjeld Ilse een korte twerk-sessie geeft, gaat Twitter los.

Schudden met je billen

De schaatser geeft toe soms thuis voor zijn vriendin te twerken, en dat doet hij om haar uit haar concentratie te halen. “Mijn vriendin zit vaak te studeren, want ze is nu met haar scriptie bezig. Als zij dan druk aan het werk is, ga ik de hond uitlaten en dan kom ik zo voorbij. Zij zegt altijd dat ik een dikke kont heb door het schaatsen en daar pest ik haar weleens mee.”

Een bericht gedeeld door RTL 4 (@rtl4) op 28 Aug 2018 om 6:35 (PDT)

Onder de indruk

Of het nou door zijn twerk-talenten of zijn looks komt, Kjeld valt bij de kijkers goed in de smaak:

Ilse moet na de private twerk van Kjeld wel even bijkomen denk ik .. #lindaszomerweek pic.twitter.com/qvviGa5dur — Sjaggie .. (@tvsjaggie) 28 augustus 2018

Ik wil best wel naar Linda kijken of Ilse, maar mijn ogen gaan automatisch naar Kjeld… #lindaszomerweek — Marleen van Duinen (@emmajoshua1980) 28 augustus 2018

Ik vind dat Kjeld te weinig in beeld is. #lindaszomerweek — Jeannet Sandman (@JeannetJSandman) 28 augustus 2018

Kjeld twurkt voor Ilse. Lucky Ilse. #Lindaszomerweek — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 28 augustus 2018

Even een momentje hoor… Ik verdrink in de ogen van #KjeldNuis… #lindaszomerweek pic.twitter.com/GE7R4t6PV8 — Daan (@Daan_Danado) 28 augustus 2018

Ik ven nog nooit zo voor totaal opnames geweest! Kjeld moet in beeld 😁 #lindaszomerweek — Marleen van Duinen (@emmajoshua1980) 28 augustus 2018

Bron: Libelle.nl | Beeld: Hollandse Hoogte