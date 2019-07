Smelt: kinderen Anouk spelen kappertje en dat levert te lieve video op

Anouk heeft geen omkijken meer naar haar kinderen. Zelfs de twee jongste telgen van het gezin gaan al lekker hun eigen gang.

Jelizah en Sion zijn druk in de weer met elkaars haren, maar dat is zo makkelijk nog niet. Het meisje lijkt namelijk maar weinig geduld te hebben en kan niet wachten om ook het kapsel van haar broertje aan te pakken. Maar Sion is nóg echt niet klaar met de krullen van zijn zusje, dus ze zal even geduld moeten hebben.

Masterpiece

De volgers van de zangeres genieten dan ook met volle teugen van het schouwspel. “Sion is bezig met een masterpiece, hij zei: ‘Het is nog niet klaar, Jelizah’😂😂”, schrijft iemand. Ook Chantal Janzen vindt de kinderen van Anouk om op te vreten. “Och kijk nou❤️”, laat de presentatrice weten onder het filmpje. Verder vinden ze vooral dat de kleine meid steeds meer op haar moeder begint te lijken. “Wat lijkt ze op jou!! 😮”, is slechts een van de vele reacties.

Zes kinderen

Anouk heeft zes kinderen: Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah. Phoenix Ray, Jesiah Dox en dus Sion Jethroe en Jelizah Rose. De Haagse deed eerder uit de doeken dat behalve haar huidige vriend, de andere vaders maar weinig bijdragen aan de opvoeding van de kinderen. “Niks, hebben ook nooit iets gedaan. Eens in de zoveel tijd gaan de oudste kinderen naar hun vader, maar ze hebben ook hun eigen dingen. Sporten in het weekend, of ze werken.”

Dit bericht bekijken op Instagram Jelizah en Sion 🥰🥰 #alsjehaarmaargoedzit #greathairday #hairstyles Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 10 Jul 2019 om 1:29 (PDT)