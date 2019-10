Oeps: Ajax-trainer verklapt naam kindje Daley Blind en Candy-Rae Fleur

Daley Blind en Candy-Rae werden op 1 oktober de trotse ouders van een zoontje. Daar is op hun social-accounts nog niets van te zien; de naam en de eerste foto van het kleintje houden ze nog geheim voor de buitenwereld. De memo dat niemand nog iets mocht weten, moet Ajax-trainer Erik ten Hag echter even gemist hebben…

Mee in de euforie

Gisteren speelde de Amsterdamse club in de Champions League in en tegen Valencia. Voorafgaand aan het duel sprak de trainer nog even met verslaggeefster Hélène Hendriks, die hem vroeg hoe het ging met de kersverse vader – die nog geen 24 uur na de bevalling alweer op het veld moest staan. “Hij voelt zich goed! Het is natuurlijk fantastisch, een euforisch moment gisteren. Hij is goed uitgerust en voelt zich er helemaal klaar voor.”

Flapuit

Als Hélène hem vraagt of hij ook weet hoe het ventje heet, reageert hij enthousiast: “Lowan!”. Oeps, we vragen ons af of Daley en Candy-Rae daar blij mee zijn. Daar gaat de instaproof-onthulling die ze – ongetwijfeld – in gedachten hadden.

Kers op de taart

Daley is al meer dan acht jaar samen met Candy-Rae. Vorig jaar juni ging de Ajax- en Oranje-speler voor Candy-Rae op zijn knieën en afgelopen juni, stapten de twee in het huwelijksbootje. Van de grote dag deelde het stel prachtige beelden, waarmee ze tegelijk verklapten in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Op die foto’s was al een klein buikje te bekennen. Of de twee een jongen of een meisje kregen, bleef een verrassing.

Dit bericht bekijken op Instagram Yess we’re still growing 🤰 Een bericht gedeeld door Candy-rae Fleur (@candy.rae.fleur) op 24 Sep 2019 om 9:37 (PDT)

Bron: Story | Beeld: ANP