Babynieuws! Kimberley Klaver zwanger van eerste kindje

Driewerf hoera! Kimberley Klaver (33) is in verwachting van haar eerste kindje met Michel van den Bergh, met wie ze een halfjaar samen is. In augustus hoopt de actrice te bevallen. Wat het geslacht van het kindje wordt? ‘Dat houd ik liever geheim.’

Aan RTL Boulevard geeft ze toe dat het allemaal heel snel gegaan is en dat de zwangerschap niet helemaal gepland was. Maar het stel is dolgelukkig samen en hartstikke blij dat ze een kindje verwachten. ‘We wilden dit samen, maar misschien later, in 2020. Omdat we wel het plan hadden, ben ik toch wel al gestopt met anticonceptie. Binnen twee dagen was ik al zwanger. Heel bijzonder!’ Kimberley noemt de zwangerschap dan ook ‘meant to be’.

Voor haar relatie met Michel was Kimberley negen jaar samen met Bas Schothorst; in 2015 gaven de twee elkaar het jawoord. In juli 2018 maakte ze bekend dat hun huwelijk niet meer te redden was. Haar huidige vriend heeft al drie kinderen uit een eerdere relatie.

