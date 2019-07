Kimberley Klaver was pas over een maand uitgerekend, maar de kleine man kon niet langer wachten. De actrice is gisteren bevallen van een zoon.

Naam van zoontje

‘Hij wilde niet meer wachten en besloot een maand eerder te komen,’ laat de kersverse moeder via Instagram weten. Kimberley en haar vriend Michel van den Bergh hebben hun zoon de naam Julius Laurens Alexander gegeven. Omdat het jochie veel te vroeg is geboren, heeft hij nog wel wat ondersteuning nodig. ‘Maar hij is sterk en doet het supergoed. Zo trots op deze kleine sterke man.’

Eerste kindje

De ster uit Verliefd op Ibiza! maakte begin februari bekend dat haar eerste kindje onderweg is, een paar weken later onthulde ze dat ze een jongetje verwacht. Kimberley en Michel zijn sinds vorig jaar zomer samen. Hij heeft al drie kinderen uit zijn relatie met vlogster Anna Liss.

Dit bericht bekijken op Instagram Owning it.🤰🏼🤘 #ontopoftheroof🦋 #skyhigh✨ #bumpin #33weeks💙😍 Een bericht gedeeld door Kimberley Klaver (@kimberleyklaver) op 19 Jun 2019 om 2:20 (PDT)

Bron: Story | Beeld: ANP