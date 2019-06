Kimberley Klaver verrast met ‘jungle shower’ en déze BN’ers waren erbij

Kimberley Klaver gruwelde bij het idee van “hysterisch blauw gedoe” bij haar babyshower. De zwangere actrice werd daar door haar vriendinnen verrast met een ‘jungle shower’, liet de actrice maandag weten via Instagram.

“Ik wilde absoluut geen hysterisch blauw gedoe, luiertaarten of ooievaars en dus werd het een ‘jungle shower’ met (ook alcoholvrij) bier, wijn, bites en vooral veel dierbaren die hun ‘inner beast‘ weer mochten loslaten”, schreef Kimberley bij een aantal feestelijke foto’s, waarop ook Lauren Verster en Kim Feenstra op te zien zijn. “Wij verwachten begin augustus een leeuwtje dus die kleine was ook helemaal op zijn plek in deze jungle.”

Lees ook

Kimberley Klaver is weer verliefd: ‘Voor mij voelt het niet snel’

Compleet verrast

De actrice, die voor de knalfuif een jurk met panterprint aantrok, was “ongelooflijk verrast” en “had geen idee” van het feestje. “Ben overdonderd door alle liefde en aandacht. En vooral heel erg dankbaar voor deze dierbare, bijzondere mensen in mijn leven. They got my back. Zij kennen mij door en door. En ze zijn er altijd voor mij. Kan niet wachten om onze baby voor te stellen aan deze heerlijke beestenbende.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Eerste kindje

De ster uit Verliefd op Ibiza! maakte begin februari bekend dat haar eerste kindje onderweg is, een paar weken later onthulde ze dat ze een jongetje verwacht. Vader van de kleine is Michel van den Bergh, met wie ze sinds vorig jaar zomer samen is. Hij heeft al drie kinderen uit zijn relatie met vlogster Anna Liss.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP, Instagram